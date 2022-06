Conferências ‘Casa da Cidadania’ regressam esta sexta-feira

O Centro Cultural Convento de São José, em Lagoa, recebe no próximo dia 03 de junho, sexta-feira, pelas 09:30, as Conferências Casa da Cidadania: “A evolução dos repertórios de ação coletiva no século XIX”, com um programa que se prolonga até às 17:00.

A iniciativa surge no âmbito do ciclo de conferências da Casa da Cidadania e do Ciclo de Encontros da Organização, Ação e Pensamento Social, nos 150 anos da Fraternidade Operária.

No colóquio, será aprofundada a discussão em torno das repercussões relevantes e duradouras na evolução dos movimentos sociais ibéricos, no que respeita à organização, ação e pensamento.