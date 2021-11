Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo reúne especialistas do setor

“Capital Humano – O desafio da década!” e “Algarve: onde estão as ameaças e as oportunidades?” serão os temas em debate no 32º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), em Albufeira, de 10 a 12 de novembro. Fique a conhecer os oradores que compõem os dois painéis.

No dia 11 de novembro, na mesa-redonda da sessão dedicada aos Recursos Humanos, “Capital Humano – O desafio da década!”, moderada por Sofia Vilhena, CEO da 2Improve, Formadora e Coach, vai estar Marta Sotto-Mayor, formadora e consultora em Hotelaria, e que recentemente foi a vencedora dos “Hospitality Education Awards” na categoria de melhor Carreira de Docente no Ensino Profissional; Rita Almada, People Analytics Manager da SONAE MC; e Luís Mexia Alves, CEO da DHM – Discovery Hotel Management.

Já no dia 12 de novembro, o Congresso abre com o debate “Algarve: onde estão as ameaças e as oportunidades?”, em que participarão João Fernandes, presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve; Mário Azevedo Ferreira, CEO dos NAU Hotels & Resorts; e Marta Cabral, CEO da Rota Vicentina.

A dirigi-lo estarão dois apaixonados pela região, Rodrigo Machaz, Diretor-geral dos Memmo Hotels, e João Soares, Diretor-geral do Dom José Beach Hotel, como Keynote Speaker. O painel conta ainda com a intervenção de Eduardo Abreu, sócio da Neoturis, empresa de consultoria, estratégica e de negócio direcionada para o setor do Turismo, com uma vasta experiência na região do Algarve.

Inscrições

As inscrições decorrem até dia 5 de novembro no site do Congresso. A AHP oferece uma inscrição por unidade hoteleira associada. Para saber todas as novidades sobre os painéis, oradores, entre outros, visite o site do Congresso: https://congresso.hoteis-portugal.pt

Sobre a Associação da Hotelaria de Portugal

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) é a maior associação patronal da indústria hoteleira, cujos associados representam mais de 65% do número de quartos da Hotelaria nacional, envolvendo ainda estabelecimentos de alojamento local coletivo – Hostels, Guesthouses e blocos de apartamentos com serviço integrado; Resorts; TER e TH. A AHP é uma instituição centenária que promove um conjunto de serviços indispensáveis às pequenas e médias empresas, centrando a sua ação no negócio dos seus associados e futuro da Hospitality Industry. Foi reconhecida como Associação de Utilidade Pública em outubro de 2013.

Sobre o Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo

O Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação da Hotelaria de Portugal, reúne anualmente cerca de 500 participantes, juntamente com os principais stakeholders do setor. Os Congressos da AHP são uma oportunidade de contacto com os temas mais atuais debatidos pelo setor e uma forma privilegiada de contacto com aqueles que são os responsáveis máximos do negócio da Hotelaria e do Turismo em Portugal e no mundo. Os Congressos da AHP realizam-se, anualmente, em diferentes destinos nacionais.

