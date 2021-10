Conheça os vinhos do Algarve que pode degustar de 6 a 8 em Lisboa

Os Vinhos do Algarve marcarão presença na 22ª edição do Encontro com Vinhos, que se realizará no fim-de-semana de 6 a 8 de novembro no Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira.

Numa participação conjunta de produtores da região em articulação com a Comissão Vitivinícola do Algarve, estarão presentes os seguintes produtores da região:

Quinta do Barranco Longo

Quinta dos Vales

José Manuel Cabrita – Cabrita Wines (dia 6)

Agro-Pecuária Rio Arade – Arvad (dia 8)

No Encontro com Vinhos 2021, poder-se-ão ainda encontrar os produtores do Algarve: Casa Santos Lima, Aveleda e Morgado do Quintão.



No sábado, dia 6, pelas 18:30, terá lugar “Conversas com os Sommelier” com os Vinhos do Algarve.



Já no domingo, dia 7, será a vez da Comissão Vitivinícola do Algarve marcar presença no stand dos Vinhos do Algarve com com uma apresentação de vinhos da casta autóctone do Algarve, a Negra-Mole.



Veja o programa completo em https://www.encontrovinhosesabores.com/.



Os Profissionais do Sector podem-se registar na plataforma

last2ticket.typeform.com/ProfissionalECV

