Continente compra 18 milhões de quilos de laranjas algarvias

O Continente vai adquirir este ano 18 milhões de quilos de laranjas do Algarve aos produtores nacionais, através do Clube de Produtores Continente que garante processos de certificação seguros e sustentáveis, anunciou a empresa.

Com esta compra, o Continente reforça o seu contributo para a sustentabilidade e para o desenvolvimento da economia do Algarve.

No ano passado foram vendidos 16 milhões de quilos de laranjas do Algarve nas lojas Continente, provenientes de pomares certificados e colhidas à mão no seu ponto ótimo de consumo, obtendo assim mais sabor e riqueza nutricional.

O Clube de Produtores Continente garante, em comunicado, que são utilizadas as melhores práticas agrícolas nos pomares algarvios, com investimento no bem-estar das pessoas envolvidas no processo de produção e colheita.

Entre Tavira e Silves existem dois mil hectares de pomares que pertencem a 100 produtores que compõem as quatro Organizações de Produtores Membros do Clube de Produtores Continente.

As laranja possuem a certificação de Indicação Geográfica Protegida, que certifica que o produto possui uma determinada qualidade, reputação e outras características atribuídas à sua origem geográfica.

“As laranjas do Algarve, produzidas pelos nossos produtores, apresentam processos de certificação seguros do ponto de vista alimentar e são ambientalmente sustentáveis, com um processo de colheita que permite que a laranja do Algarve à venda nas lojas Continente seja mais doce, mais sumarenta e mais aromática. Orgulhamo-nos de trabalhar apenas com produtores certificados, com referenciais que apoiam o desenvolvimento sustentável e o bem-estar dos seus colaboradores”, explica a presidente do Clube de Produtores Continente, Ondina Afonso.