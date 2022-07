Copa do Guadiana mostrou o talento dos mais jovens em VRSA

O Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António (VRSA) voltou a receber a VIII edição da Copa do Guadiana, que decorreu entre os dias 25 de junho e 03 de julho. Este ano, a prova contou com 3500 participantes e 210 equipas, disse fonte da organização ao JA.

A prova, na qual participaram emblemas de Norte a Sul (e Ilhas) incluiu jogos de Futebol 5, Futebol 7 e Futebol 11, divididos por nove escalões (sub-8 aos sub-17).

SG Sacavenense (sub-8), Roma Luz (sub-9), GD Alcochetense (sub-10), CIF (sub-11), SG Sacavenense A (sub-12), Vitória FC (Futebol 11 sub-13), Ançã FC (Futebol 7 sub-13), SG Sacavenense A (sub-15) e AA Coimbra – SF (sub-17) foram os vencedores dos respetivos escalões. O Sport Grupo Sacavenense (Sacavém) foi a equipa que mais títulos arrecadou.

O melhor marcador da Copa do Guadiana, Pepe Cano Torres é jogador do Roma Luz (equipa de Málaga vencedora do escalão sub-9) e marcou 21 golos.

O grande objetivo do evento passa por proporcionar a jovens, dos sete aos 17 anos, a prática de futebol num ambiente de convívio que visa fundamentalmente a formação pessoal de todos os participantes.

A competição foi criada através de uma parceria com a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António com o objetivo de criar um evento dinamizador da atividade desportiva no concelho e com vista à promoção das atividades socioculturais.