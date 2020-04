COVID-19: Mercados municipais de Silves continuam encerrados

A Câmara de Silves e as Juntas de Freguesia do concelho vão manter os mercados municipais encerrados, apesar de terem ponderado a possibilidade de reabri-los “devido à preocupação com os comerciantes” e a “economia local”, anunciou hoje a autarquia.

A decisão “unânime” foi tomada pela presidente da Câmara Municipal, Rosa Palma, e pelos presidentes de Junta de Freguesia e de Uniões de Freguesias, depois de a reabertura ter sido para colocar os comerciantes do mercado em pé de igualdade com “grandes superfícies” e “outros estabelecimentos de venda de bens alimentares”, que continuam abertos, justificou a autarquia, citada pela agência Lusa.

”Atendendo às especificidades do funcionamento dos mercados, não se revelou possível garantir em permanência as regras de distanciamento social, pelo que a decisão foi unânime em manter os mercados municipais encerrados durante o estado de emergência, mantendo a medida preventiva de combate ao surto epidémico do novo coronavírus”, argumentou o município.

A autarquia garantiu ainda que está a “tomar todas as medidas possíveis para minimizar o contágio” no concelho e recordou que “a colaboração de todos é de crucial importância” para evitar a propagação da pandemia de COVID-19, através do cumprimento das medidas de isolamento social impostas pelas autoridades sanitárias.