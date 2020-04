COVID-19: VRSA cria Zona de Apoio no pavilhão municipal

O município de Vila Real de Santo António, em articulação com a Subcomissão de Proteção Civil COVID-19 e a Autoridade Local de Saúde, criou uma Zona de Apoio à População (ZAP), uma estrutura que, em caso de necessidade, estará a postos para dar uma resposta rápida a possíveis situações de emergência e auxílio.

Este recurso permitirá acolher grupos específicos que necessitem de ficar em isolamento e alojar pessoas que já estejam contaminadas com o Covid-19 (ou sejam suspeitas de contaminação), prevenindo assim a infeção de familiares e da restante população.

A estrutura está localizada no Pavilhão João Ilídio Setúbal, junto ao Centro de Saúde de VRSA. O equipamento disponibiliza 85 camas nas devidas condições de higiene e segurança, com separação de áreas e circuitos próprios de sujos e limpos, de forma a evitar focos de contágio.

O apetrechamento do local esteve a cargo do município de VRSA, através da doação de diversos materiais – como lençóis, mantas, almofadas, toalhas, cadeiras, mesas, entre outros – por parte dos funcionários da Câmara Municipal, empresários e comunidade em geral, tendo sido posteriormente entregues à Autoridade Local de Saúde.

Todas as ações de limpeza, higienização e desinfeção do espaço, vigilância e fornecimento das refeições serão da responsabilidade do Município.

Para efeitos de criação da ZAP, foi destinado o Pavilhão João Ilídio Setúbal por reunir as seguintes condições: proximidade ao Centro de Saúde; área suficiente para a colocação de camas em que seja respeitada a distância de segurança mínima; existência de balneários e sanitários em número suficiente que permita a higiene de doentes e pessoal médico e auxiliar em separado; chão e paredes laváveis que permitem a limpeza de acordo com as medidas de higienização de instalações hospitalares e fácil acesso de ambulâncias e profissionais de saúde ao local.

A instalação deste equipamento representa, segundo a Câmara, “mais um esforço do município de VRSA para implementar medidas e desenvolver ações que visem não só a minimização do contágio por COVID-19 no concelho mas, também, o apoio à população afetada ou em situação de vulnerabilidade”.