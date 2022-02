Crédito Agrícola revela vencedores do Prémio Empreendedorismo

O Crédito Agrícola revelou os vencedores da oitava edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação CA numa cerimónia que decorreu no Lux Lisboa Park Hotel, na capital portuguesa, onde foram premiados projetos com mais de 27 mil euros.

Esta iniciativa do Crédito Agrícola reconhecida no mercado pelo forte contributo que aporta aos sectores agrícola, agro-alimentar e florestal nacional distingue projetos inovadores, com viabilidade económica e potencial de mercado.

Cada projeto vencedor leva para casa 5 mil euros, enquanto a menção honrosa ganha 2500 euros.

Na categoria Agro-indústria 4.0, o projeto galardoado foi o SpecTOM, que, através da utilização de inteligência artificial e técnicas de espetroscopia, desenvolveu uma solução, portátil e não invasiva, para visualizar as estruturas internas das plantas e quantificar a composição dos diferentes tecidos.

Em Biotecnologia e Bioeconomia, ganhou a InovPastel, pela criação de opções de pastelaria tradicional mais saudáveis e funcionais capazes de manter o sabor original, através da redução do teor de açúcar e gordura, e incorporação de ingredientes menos calóricos e mais saudáveis, tais como fibras dietéticas.

A Agricultura Competitiva e Sustentável foi a grande vencedora na categoria Produtores Inovadores, sendo uma quinta totalmente sustentável que aposta na eficiência energética, agricultura de precisão, com tratores autoguiados, gestão da irrigação, sensores, satélites, drones e digitalização de todos os processos, com benefícios económicos e ambientais.

Na categoria Projecto de Elevado Potencial o vencedor foi NaturALL, que desenvolveu um desinfetante inteligente combinando princípios de nanotecnologia, matéria-prima florestal e economia circular.

O projeto Amêndoas com identidade foi distinguido na categoria Inovação em parceria que apresentou uma ideia inovadora, que, através da tecnologia Blockchain, possibilitará aos consumidores das amêndoas Veracruz acompanhar o trajecto dos alimentos de forma 100% automatizada e em tempo real através das etiquetas de rastreabilidade QR Code.

A Menção Honrosa ao Jovem Empresário Rural foi atribuída ao projeto Medronho Bottle pelo desenvolvimento de um produto proveniente do medronho, resultando numa bebida suave, inovadora e de baixo teor alcoólico, com caraterísticas distintivas que não existem no mercado.

Por sua vez, a Smart Trap recebeu, através do programa Born From Knowledge (BfK), da Agência Nacional de Inovação, o troféu “Árvore do Conhecimento”.

O Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola é organizado pelo Crédito Agrícola em parceria com a P-BIO – Associação Portuguesa de Bioindústria e conta com o apoio institucional do Ministério da Agricultura, em articulação com a Rede Rural Nacional e com a Agência Nacional de Inovação.