Crédito Agrícola Seguros distinguida pelo Índice da Excelência

O Crédito Agrícola Seguros (CA Seguros) foi reconhecido pelo quarto consecutivo no Índice da Excelência, alcançando a melhor posição de sempre neste ranking com o segundo lugar nas Médias Empresas, anunciou a empresa.

O Crédito Agrícola Seguros destacou-se ainda entre as empresas do setor da banca, seguros e serviços financeiros, também na segunda posição.

O estudo do Índice da Excelência avalia o clima organizacional, o desenvolvimento do capital humano, bem como as práticas de recursos humanos das empresas, evidenciando as entidades de excelência.

O Índice de Excelência tem contado com uma média de 150 empresas participantes, na sua maioria médias empresas (48,1%), sendo que 16% pertencem ao sector da banca, seguros e serviços financeiros.

Para João Pedro Borges, presidente da CA Seguros, “é com muito orgulho que recebemos esta distinção do Índice da Excelência, pelo quarto ano consecutivo. Este reconhecimento é devido, sobretudo, pelo empenho, compromisso e profissionalismo dos nossos colaboradores, que contribuem, diariamente, para o sucesso da CA Seguros”.

A CA Seguros soma assim mais uma distinção, às recentemente atribuídas: “Melhor Seguradora Não Vida” no estudo Best European Customer Experience – BECX2021, “3ª Melhor Empresa para Trabalhar”, “1ª Melhor Média Empresa para Trabalhar” e “Prémio de Skills Revolution & Learnability” no estudo Melhor Empresa para Trabalhar, realizado, no final do ano passado, pela Revista Exame em parceria com a AESE, Manpower Group e JLL.

O estudo IE foi desenvolvido pela Neves de Almeida HR Consulting em parceria com a Human Resources Portugal, a Executive Digest e o ISCTE Executive Education.

