CTT lançam selos de gastronomia com cheiro a laranja do Algarve

Os CTT apresentam esta sexta-feira, dia 10 de julho, uma emissão filatélica sobre a gastronomia tradicional mediterrânea, concretamente sobre o arroz doce e o licor de flor de laranjeira, anunciou a empresa, acrescentando que os selos foram impressos incorporando no processo de produção um aroma a flor de laranjeira que se mantém ativo por muito tempo, tornando esta emissão numa edição filatélica aromática.

“Há muito que os citrinos fazem parte da nossa história. A China e a Ásia a são o berço das várias espécies de citrinos que hoje se conhecem, sendo centenas de variedades. Portugal tem a chamada laranja doce. A excelente aclimatação que o fruto teve aqui em Portugal, ganhou grande popularidade europeia a partir do século XVI. O nome Portugal é sinónimo de laranja em países longínquos como o Irão (porthegal), a Turquia (portakal), a Roménia(portocal), e na Grécia, onde o nome portokalia está certificado através da designação DOP da laranja grega Portokalia Maleme Chanion Kritis”, diz a empresa CTT em comunicado.

Em 1996, a qualidade dos nossos citrinos foi reconhecida, com o Algarve a receber a certificação IGP dos Citrinos do Algarve, que além de laranjas, inclui igualmente clementinas, tangerinas, toranjas e limões. O famoso Arroz doce à Estoiense, oriundo de Estoi, concelho de Faro está representado em selo nesta emissão, bem como o licor de flor de laranjeira com antecedentes numa receita inglesa de 1727.

Esta emissão filatélica é composta por dois selos, o de arroz doce à estoiense de envio nacional até 20g e o de licor de flor de laranjeira para envio para o resto do mundo até 20g. Ambos têm uma tiragem de 100 000 exemplares cada. O design esteve a cargo de Folk Design.

As obliterações de primeiro dia serão feitas nas lojas dos Restauradores em Lisboa, Município I no Porto, Zarco no Funchal, Antero de Quental em Ponta Delgada e Loja CTT Faro.