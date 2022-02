PUB

Daniel José Ramos Vieira é filho de Alte e tem dedicado toda a sua vida às Artes. A Gravura, a Pintura e a Música são os alicerces da sua alma jovem, presa num corpo de 84 anos. Os ares da serra, os sons da aldeia e a influência do pai, José, despertaram-lhe a sensibilidade artística e o espírito visionário. É na Galleria D’Arte Daniel Vieira, situada no centro da aldeia, que passa grande parte do tempo. Aos 84 anos, o artista contorna os desafios da idade (e do corpo) com o poder da arte, que lhe dá força para fazer um desenho por dia. Fique a conhecer a história de Daniel Vieira – o embaixador de Alte

O quotidiano e a música são as suas maiores inspirações

A porta da rua estava entreaberta. Na frente da casa, que é também a sua galeria, veem-se uma série de objetos aleatórios e que compõem uma harmonia própria ao espaço exterior, com vistas privilegiadas para a paisagem bucólica de Alte. Daniel envergava o seu chapéu algarvio e recebeu-nos com pompa e circunstância para uma conversa leve e animada, tal como o seu espírito.

Com 20 anos rumou à capital para estudar na Escola António Arroio, nos cursos noturnos de Desenhador e Gravador-Litógrafo. A partir daí, apaixonou-se por Lisboa, que ainda hoje considera um dos seus sítios favoritos no mundo (a par de Alte), piscando sempre o olho aos encantos de Alfama, onde cantava nos bares a música tradicional portuguesa. Já na Cooperativa de Gravadores Portugueses, frequentou o Curso de Gravura, que o levaria até à Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, onde se licenciou em Pintura e se especializou em Gravura.

A Galeria, em Alte

O que o faz ser quem é

Por influência de seu pai, José Vieira – pintor, escritor, poeta, músico e antigo presidente da Junta de Freguesia de Alte – Daniel dedicou-se à pintura desde cedo. Disse-nos que o pai lhe deixou “o gosto pela arte e pelo folclore”, que até aos dias de hoje corre nas suas veias.

Homenagem ao seu pai, José Vieira

(…)

Joana Pinheiro Rodrigues

(leia a reportagem completa no Jornal do Algarve de 24 de fevereiro de 2022)

Assine o Jornal do Algarve e aceda a conteúdos exclusivos para assinantes