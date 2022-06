Detido em Castro Marim com mandado de detenção internacional

O Comando Territorial de Faro, através dos militares do Centro de Cooperação Policial e Aduaneira de Castro Marim/Ayamonte, no dia 27 de junho, deu cumprimento a um mandado de detenção internacional de um homem de 62 anos, no Parque da Fronteira, em Castro Marim.

No decorrer de uma ação de patrulhamento de controlo móvel conjunto, com as várias entidades do Centro de Cooperação Policial e Aduaneira de Castro Marim/Ayamonte (CCPA), os militares da GNR depararam-se com uma viatura que, no interior, o ocupante manteve um comportamento suspeito.

Após diligências policiais através do Gabinete Nacional INTERPOL procederam à sua identificação, tendo sido possível apurar-se que tinha pendente um mandado de detenção internacional por suspeita da prática do crime de homicídio, motivo que levou à sua detenção.