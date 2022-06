DGS confirma mais 11 casos, total sobe para 328 infetados

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou, esta quinta-feira, mais 11 casos de infeção pelo vírus Monkeypox (conhecido como ‘varíola dos macacos’) desde quarta-feira, elevando para 328 o número total de pessoas infetadas em Portugal.

“Todas as infeções confirmadas são em homens entre os 19 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos”, refere a DGS em comunicado, acrescentando que os novos casos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

A maioria das infeções foi reportada na zona de Lisboa e Vale do Tejo, mas também houve casos no Norte e no Algarve.

A Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido identificou como grupo de maior risco os homens que fazem sexo com outros homens e que têm múltiplos parceiros, participam em sexo em grupo ou frequentam locais onde o sexo ocorre nas instalações.

A transmissão do vírus não está associada especificamente a relações homossexuais, mas é favorecida pela proximidade resultante de qualquer tipo de relação sexual.

De acordo com as autoridades de saúde, a manifestação clínica da Monkeypox é geralmente ligeira, com a maioria das pessoas infetadas a recuperar da doença em poucas semanas.

Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, nódulos linfáticos inchados, calafrios, exaustão, evoluindo para erupção cutânea.

O período de incubação é tipicamente de seis a 16 dias, mas pode chegar aos 21 e, quando a crosta das erupções cutâneas cai, a pessoa infetada deixa de poder contagiar.