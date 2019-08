Dia do Município de Albufeira marcado por distinções e concerto de Bonnie Tyler

Albufeira celebrou o Dia do Município no passado dia 20 de agosto, data que assinala os 515 anos de atribuição da Carta de Foral, pelo Rei Dom Manuel I. As comemorações tiveram como ponto alto a sessão solene de atribuição de medalhas de Bons Serviços Municipais aos funcionários da autarquia. À noite, a tradição manteve-se na Praça dos Pescadores com o concerto à beira-mar – este ano com Bonnie Tyler – e com o espetáculo de fogo-de-artifício a encerrar a data

As comemorações do Dia do Município de Albufeira tiveram início na véspera do feriado municipal, com uma Corrida e Caminhada Solidária, que reverteu a favor dos Bombeiros Voluntários de Albufeira. Perto de uma centena de participantes percorreram as ruas da cidade e contribuíram para ajudar a associação humanitária a adquirir fardamento.

No dia 20 de agosto, as comemorações oficiais começaram com o tradicional hastear da bandeira, em frente ao edifício dos paços do concelho, com a presença dos membros do executivo, assembleia municipal, juntas de freguesia e representantes de entidades militares, civis e religiosas. A cerimónia contou com o toque do hino nacional pela Banda da Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne e com a guarda de honra dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e da Fanfarra, que desfilaram pelas principais ruas da cidade.

Este ano, a câmara municipal realizou uma sessão solene de atribuição de medalhas de bons serviços municipais aos funcionários com mais de 15, 25 e 35 anos de serviço, nos graus bronze, prata e ouro, respetivamente. O pavilhão desportivo da cidade vestiu-se de gala para assistir à homenagem aos trabalhadores da autarquia. “Esta cerimónia é para vos agradecer e reconhecer o tanto que têm feito por Albufeira. É graças ao vosso esforço e dedicação que o executivo tem conseguido fazer mais e melhor por esta terra”, afirmou o presidente José Carlos Rolo. O autarca garantiu estar a “fazer o melhor possível para que todos os funcionários tenham orgulho em trabalhar connosco e possam atender cada vez melhor os cidadãos de Albufeira e todos os que nos visitam”.

Para o presidente da Assembleia Municipal de Albufeira, Paulo Freitas, “esta homenagem é uma forma de reconhecer e agradecer publicamente o trabalho, dedicação, zelo e competência no desempenho das tarefas de cada funcionário municipal”. Paulo Freitas deu os parabéns a todos os homenageados e agradeceu-lhes em nome da assembleia, “pelo empenho em servir o próximo”.

À noite, a Praia dos Pescadores acolheu mais de 40 mil pessoas que assistiram ao primeiro concerto de Bonnie Tyler em Albufeira. A cantora britânica, com casa em Olhos de Água, apresentou o seu novo álbum e interpretou alguns dos êxitos que a catapultaram para a fama. Cliff Richard, também ele com casa em Albufeira, foi a surpresa da noite, ao subir ao palco para cantar com Bonnie.

O Dia do Município encerrou com a tradicional sessão de fogo-de-artifício que faz as delícias dos milhares de visitantes que procuram Albufeira nesta época do ano.