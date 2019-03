“Dia do Quartel Aberto” em Vila Real de Santo António

Hoje, dia 1 de Março de 2019, o Corpo de Bombeiros de Vila Real de Santo António junta-se às comemorações do Dia Mundial da Proteção Civil. Para comemorar a data esta corporação vai organizar o “Dia do Quartel Aberto”, com uma exposição de meios e materiais, das diversas áreas operacionais: emergência pré-hospitalar, salvamento e desencarceramento, combate a incêndios, salvamento em grande ângulo e salvamento aquático.

A exposição será realizada no parque de viaturas e parada do Quartel dos Bombeiros de Vila Real de Santo António, das 09:00 às 17:00 horas, e estará aberta às escolas e população dos concelhos de Vila Real de Santo António e Castro Marim, de forma a contactar com os diversos materiais de socorro, e dar a conhecer melhor a atividade de Bombeiro.