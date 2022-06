Dia Mundial do Ambiente será celebrado com atividades

No âmbito do Dia Mundial do Ambiente, a Câmara Municipal de Tavira organiza um programa que visa sensibilizar a comunidade para a necessidade de assegurar a qualidade ambiental.

Neste sentido, promovido pela Junta de Freguesia de Cachopo, decorre, no dia 05, um conjunto de iniciativas. Pelas 10:00, realiza-se uma ação de limpeza, com ponto de encontro no Largo dos Bombeiros. Pelas 16:00, terá lugar, na Junta de Freguesia, a tertúlia “Cachopo e o seu património cultural e natural. Que futuro?”. Também, no mesmo dia, pelas 18:00, está agendada uma caminhada de dois quilómetros. A encerrar, pelas 19:00, realiza-se, na Fonte Férrea, o concerto “Liberdades” pela Orquestra de Jazz do Algarve.

Ainda no seguimento destas comemorações, está previsto, para dia 06 de junho, pelas 17:00, no Posto Agrário de Tavira, um workshop sobre compostagem que terá a duração de três horas.

Já para dia 08 de junho, pelas 10:00, no jardim em frente às Piscinas Municipais, estão programadas duas ações: “Plancton no Oceano” (município de Tavira e Centro Ciência Viva de Tavira) e “À descoberta do Ambiente” (município de Tavira e Taviraverde).

No dia 09, pelas 09:30, decorre uma ação de limpeza na margem do Rio Gilão, numa organização da autarquia, do Centro Ciência Viva e da Taviraverde.

Paralelamente, a autarquia irá lançar uma iniciativa, intitulada ‘Take a Chance’ (Aceite o Desafio). Trata-se de uma atividade que terá lugar, entre 05 e 09 de junho, nas arcadas dos Paços do Concelho e nas diversas freguesia. A atividade consiste na disponibilização de um conjunto de cartões, cujo conteúdo é um desafio ao participante. O objetivo é alertar para as causas ambientais, reduzir a pegada ecológica e contribuir para a adoção de medidas em prol do desenvolvimento sustentável.

Ao assinalar esta efeméride é intenção da edilidade promover ações de proteção e preservação do ambiente, assim como alertar a comunidade, sobretudo a camada mais jovem, para as questões relacionadas com esta temática.