Dois quilos de cocaína apreendidos na Ponte do Guadiana

A Unidade de Controlo Costeiro, através do subdestacamento de Vila Real de Santo António deteve na quinta-feira um homem e apreendeu dois quilos de cocaína, na Ponte Internacional do Guadiana, em Castro Marim, anunciou a GNR.

A detenção do homem de 21 anos e a apreensão da droga decorreu no âmbito de uma fiscalização rodoviária em colaboração com a Guardia Civil espanhola, quando foi abordado um veículo que circulava no sentido Espanha-Portugal.

Durante esta ação, foram detetadas as dez mil doses de droga “que tinham como destino o território nacional”, segundo o comunicado.

O suspeito encontra-se nas instalações da GNR e será hoje presente ao Tribunal Judicial de Faro.

PUB