Dom Rodrigo de Lagos ainda está na corrida às 7 Maravilhas

O doce regional de Lagos ficou em segundo lugar na eliminatória distrital, onde saiu vencedor o Folar de Olhão, mas entrou na fase de repescagem do concurso da RTP1. O público poderá votar ao longo do programa em direto no dia 21 de agosto, quarta-feira, entre as 10h00 e as 17h00, para elegê-lo para a semifinal do concurso

No passado dia 16 de agosto, foi transmitido o último programa da fase das eliminatórias regionais do concurso da RTP1, 7 Maravilhas Doces de Portugal, nomeadamente o distrito de Faro. Depois de uma corrida renhida em que o Folar de Olhão alternava no primeiro lugar com o Dom Rodrigo de Lagos, o primeiro acabou por vencer esta fase. Para trás ficaram o Folhado de Loulé, Bolo de Tacho de Monchique, Doce Fino de Portimão, Morgado de Portimão e Queijo de Figo de Portimão.

Segundo o regulamento do concurso, ao alcançar o segundo lugar na eliminatória regional, o Dom Rodrigo de Lagos ganhou o direito a entrar na nova fase do concurso, da repescagem dos pré-finalistas, em que os segundos classificados de cada distrito e região autónoma ganham uma nova oportunidade para ganhar votos e garantir o seu lugar nas semifinais (24 e 31 de agosto). Ao longo do programa transmitido em Miranda do Corvo, o público pode “salvar” os seus doces favoritos, votando entre as 10h00 e as 17h00, horário do programa da RTP1. O Dom Rodrigo tem, assim, a possibilidade de se juntar ao Folar de Olhão na representação do Algarve.

Recorde-se que o Dom Rodrigo de Lagos tem merecido destaque a nível nacional graças ao recorde do Guinness World Records, alcançado em julho passado, com um doce de 125,4 quilos, apresentado na Feira Concurso Arte Doce, em Lagos, e ao processo de certificação de qualidade que está em curso. O município de Lagos é a entidade promotora destas iniciativas para “impulsionar a divulgação deste tesouro gastronómico do Algarve”.

Para votar no Dom Rodrigo de Lagos na fase de repescagem das 7 Maravilhas Doces de Portugal, pode votar ao longo do programa de dia 21 de agosto, entre as 10h00 e as 17h00, para o número 760 107 136 (0,60 € + IVA).