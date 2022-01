Droga: Trabalhadores de limpeza do aeroporto Lisboa suspeitos de tráfico

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois trabalhadores da limpeza no Aeroporto de Lisboa suspeitos de retirarem de aviões malas de viagem carregadas de droga, tratando-as como se fosse lixo, para escaparem aos habituais circuitos de controlo.

De acordo com a Direção Nacional da PJ, que avançou hoje a informação em comunicado, durante a operação com o nome de código “Limpeza Profunda” foi apreendida a um dos arguidos uma mala de viagem em que se encontravam acondicionadas 30 embalagens de cocaína com um peso total de 32,8 quilogramas.

A mala acabara de ser retirada de um avião proveniente do Brasil e já tinha sido levada para o exterior do aeroporto.

Os suspeitos de envolvimento em tráfico internacional de droga, um de 30 anos de idade e outro de 38, foram já presentes a um juiz de instrução criminal que determinou que ambos aguardem o desenvolvimento do processo sujeitos à medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

As detenções foram consumadas, segundo o comunicado, “no quadro de uma investigação já em curso que visa o desmantelamento de uma estrutura criminosa dedicada à introdução de grandes quantidades de cocaína em território nacional”, em linhas aéreas regulares provenientes da América Latina.

A função dos detidos, ambos trabalhadores de empresa de limpeza prestadora de serviços no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, “consistia em retirarem das aeronaves malas de viagem carregadas de droga, como se se tratasse de lixo, subtraindo-as aos normais circuitos de controlo, quer das companhias aéreas quer das autoridades”.

Nos aeroportos de origem, as malas “eram introduzidas clandestinamente nas aeronaves por outros elementos integrantes da mesma estrutura criminosa”, ainda segundo o comunicado.

A operação “Limpeza Profunda” foi apoiada pela PSP.