Duas algarvias convocadas para Seleção Nacional Feminina Sub-17

As algarvias Lara Martins e Marta Gago foram convocadas para a Seleção Nacional Feminina de Futebol Sub-17 para o apuramento do Euro 2022.

Com apenas 15 anos, as duas atletas representam atualmente o Sport Lisboa e Benfica, tendo sido chamadas pela selecionadora nacional Marisa Gomes para a primeira ronda da qualificação para o Campeonato da Europa de Futebol Feminino Sub-17.

As duas jogadoras já completaram cinco estágios de preparação para esta fase de apuramento e fazem agora parte da lista de 20 atletas que vão defrontar a Alemanha, Finlândia e Bósnia-Herzegovina, no Algarve, nos dias 8, 11 e 14 de novembro.

Se a equipa portuguesa for apurada, vai garantir presença no Campeonato da Europa que decorre em março do próximo ano na Bósnia-Herzegovina.

