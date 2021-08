Duas crianças estão desaparecidas no areal de Monte Gordo

Um menino de sete anos e uma menina de 14 estão desaparecidos desde as 12:00 de hoje na Praia de Monte Gordo e estão a ser procurados no areal pelas autoridades marítimas, confirmou ao JA fonte da Capitania de Vila Real de Santo António.

De acordo com fonte local, as crianças desapareceram por volta do meio-dia, quando estavam com o avô e regressavam à praia depois de uma ida a Vila Real de Santo António.

“Abandonaram o avô e desataram a correr para junto da avó, que estava na praia, mas quando o avô chegou ao pé da avó eles não estavam lá”, precisou a mesma fonte, adiantando que, na sequência do desaparecimento, a avó das crianças chegou a perder os sentidos e teve que ser assistida.

O incidente está a provocar grande consternação no areal entre os banhistas e a Polícia Marítima está no local a procurar as crianças, confirmou ao JA o comandante Andrade, da Capitania de VRSA.

PUB