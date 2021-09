Dupla João Paulino e Echo VDK alcança pódium europeu

A dupla João Paulino e o seu cão de raça Boxer Echo VDK, de Quarteira, alcançaram o 3.º lugar na primeira edição da WUBOX (World Union of Boxers) organizada na Alemanha, a qual contou com três dezenas de participantes desta raça de toda a Europa, anunciou a Iron Dog Algarve.

Durante a competição, o binómio conseguiu atingir nas disciplinas de pistagem, obediência e proteção um total de 268 pontos em 300. Portugal teve ainda a melhor pistagem do evento com 98 pontos em 100 nesta disciplina.

Não é a primeira vez que o binómio representa Portugal num campeonato do mundo e consegue alcançar o pódio. Já em 2018, a dupla quarteirense João Paulino e o seu cão de raça Boxer Echo VDK, tinham subido ao primeiro lugar do pódio do campeonato do mundo ATIBOX WM, em IPO1, em Espanha.

“É uma grande responsabilidade representarmos Portugal em mundiais mas é precisamente para isto que nos preparámos ao longo dos últimos 6 anos. O Echo teve a melhor prestação de toda a sua já longa carreira competitiva, deu tudo por tudo, e isso é um motivo de grande orgulho”, diz João Paulino.

“Estamos contentes por pensar que participámos em dois mundiais e em ambos conseguimos dois pódios. O importante não é o número de vezes que estivemos presentes em mundiais, mas quantos pódios conseguimos fazer nesse número de participações. Isso é eficácia”, revela. “Viajámos 9000 quilómetros para participarmos neste campeonato”.

“Isto comprova que em Portugal, mesmo com todas as limitações que temos, há muito bom nível de treino canino. Bons cães, e bons treinadores. Mas é necessário que as diversas entidades apostem mais nestes bons competidores e na criação de clubes de treino caninos com boas condições, para conseguirmos treinar com as condições mínimas ideias para desenvolver um trabalho de alto nível”, explica.

