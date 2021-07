Edifício Multifuncional de Empresas de Castro Marim recebe novo projeto

O Edifício Multifuncional de Empresas de Castro Marim recebeu esta semana a instalação de um projeto de criação do próprio emprego, a marca Vets To You, de serviços de veterinária, anunciou a autarquia.

Esta nova empresa dedica-se a serviços de veterinária, veterinário ao domicílio, com especialização em animais exóticos, segundo o comunicado.

Neste momento encontram-se em processo de análise e com possível instalação em breve de outras empresas com projetos nas áreas da produção e comercialização de produtos alimentares para animais, da formação e das artes.

Este edifício foi criado com o objetivo de “apoiar empreendedores locais e/ou regionais, promovendo o desenvolvimento de atividades económicas baseadas na inovação e/ou setores estratégicos”.

O espaço físico conta com uma área para desenvolver atividades económicas e facilita o acesso a vários serviços e entidades parceiras, “incentivando a implementação dos projetos no mercado e a criação de postos de trabalho”.

O edifício já integra desde abril a Rede Nacional de Espaços de Teletrabalho ou Coworking no Interior, criada pelas áreas governativas da Coesão Territorial e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que disponibiliza mobiliário e equipamentos para a prática dessas atividades nas suas salas.

