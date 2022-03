EDP Comercial aumenta preço da eletricidade em 3% a partir de maio

A EDP Comercial anunciou esta quinta-feira que vai aumentar o preço da eletricidade aos clientes domésticos em 3%, a partir de maio, uma atualização “em linha com o recente anúncio de ajuste da tarifa do mercado regulado”, apontou a empresa.

“Esta atualização vigorará a partir de maio e representa uma variação média de 3%”, disse fonte oficial da elétrica.

Em janeiro, a EDP tinha já aumentado as tarifas da eletricidade, numa média de 2,4%.

“Ao longo dos últimos anos, a EDP Comercial tem procurado garantir estabilidade aos seus clientes, atualizando as tarifas apenas no início de cada ano, mesmo em períodos de flutuação dos preços nos mercados grossistas”, referiu a EDP.

No entanto, acrescentou, “o atual contexto internacional intensificou esta instabilidade e provocou uma subida no preço de aquisição de eletricidade, que é atualmente cerca de três vezes superior ao que foi registado no último trimestre do ano passado”.

A Galp anunciou também esta semana que vai subir as tarifas aos clientes domésticos a partir de 15 de abril, com aumentos mensais de até três euros no gás natural, e entre um e dois euros na eletricidade, confirmou fonte oficial.