Empresa algarvia lança xarope biológico de alfarroba

O xarope de alfarroba biológico é o mais recente lançamento da Carob World, empresa sediada em Faro

Segundo a Carob World “trata-se de um produto saudável e “verdadeiramente versátil com adoçante 100% natural”, sem glúten, cafeína ou conservantes. É igualmente rico em antioxidantes e nutrientes como o ferro, cálcio, magnésio e potássio, considerados essenciais.”

“Feito com apenas dois ingredientes, água e polpa de alfarroba biológica, o xarope de alfarroba é um saudável e verdadeiramente versátil adoçante 100% natural, sem glúten, cafeina ou conservantes e rico em antioxidantes e nutrientes essenciais como o ferro, cálcio, magnésio e potássio”, acrescenta a empresa em comunicado.

A Carob World é uma empresa, com sede em Faro, que desenvolve, produz e comercializa produtos à base de alfarroba, nomeadamente tabletes, cremes de barrar e farinha. Conta com uma equipa jovem e altamente qualificada. O seu principal objetivo é valorizar a autenticidade e a criação de valor dos produtos autóctones de Portugal e do sul da Europa.

O xarope encontra-se disponível em carobworld.com e até 10 de Novembro pode beneficiar da campanha online, com a isenção de portes de envio em todos os produtos.

