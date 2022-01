Encontro de Janeiras regressa a Silves

O Encontro de Janeiras está de volta à praça Al-Muthamid para a sua 19.ª edição, no dia 5 de janeiro pelas 18:30, anunciou a autarquia.

O espetáculo começará com a chegada dos Reis Magos, que vão percorrer as ruas da baixa comercial da cidade em direção à praça, onde irão atuar os seguintes grupos: Grupo de Cantares das Janeiras da Casa do Povo de SB Messines, Grupo de Cantares das Janeiras Amigos da Pedreira, Grupo de Cantares das Janeiras de Tunes, Grupo de Cantares das Janeiras da Sociedade Recreativa Alcantarilhense, Grupo de Cantares das Janeiras da Sociedade Filarmónica Silvense e Os Alegres.

Devido às novas medidas de controlo da pandemia de covid-19 é obrigatória a apresentação de teste negativo no acesso ao espetáculo, nomeadamente teste PCR realizado nas últimas 72 horas ou teste rápido de antigénio realizado em farmácia ou laboratório nas últimas 48 horas ou autoteste feito no local mediante supervisão da organização.

Para quem não possuir, a autarquia oferece autotestes para contribuir para a fruição da atividade.

Esta iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Silves no âmbito da programação do “Silves Alegria do Natal”.