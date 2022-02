Encontro de Psicólogos do Sul realiza-se na UAlg

Com o intuito de reforçar os canais de comunicação entre a UAlg e os Psicólogos dos Serviços de Orientação do Sul, no dia 23 de fevereiro, pelas 10:00, irá realizar-se o VI Encontro de Psicólogos dos Serviços de Orientação do Sul (EPSOS). A iniciativa decorrerá presencialmente no anfiteatro 1.5 do Complexo Pedagógico, no Campus da Penha, mas também é possível participar online.

A sessão de abertura contará com as presenças de Paulo Águas, reitor da UAlg, de Vítor Gamboa, coordenador da Unidade de Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Aconselhamento de Carreira do Serviço de Psicologia da UAlg e de Carla Pita Fernandes, vogal da Direção da Delegação Regional do Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

O EPSOS terá como convidada Diana Aguiar Vieira, docente do Instituto Politécnico do Porto, que virá falar sobre os ‘’Fatores facilitadores ou inibidores do acesso ao Ensino Superior: a voz de estudantes e psicólogos/as’’.

Luís Sérgio Vieira e Vítor Gamboa, docentes da UAlg, irão falar sobre ‘’O perfil dos alunos provenientes dos cursos profissionais’’.

‘’Os Concursos especiais de ingresso no ensino superior para titulares dos cursos de dupla certificação do ensino secundário e cursos artísticos especializados’’ será o tema da mesa redonda, que terá como oradores Ana Conceição, pró-reitora da UAlg, Paulo Santos e Carla Antunes, coordenadores dos concursos especiais da UAlg.

Haverá ainda a apresentação de uma palestra inserida na iniciativa Equipa UAlg, “Sou aluno de um curso profissional e vou para a Universidade!”, por André Botelheiro, coordenador do Gabinete de Comunicação da UAlg.

A iniciativa encerrará com Luís Janeiro, diretor do Serviço de Psicologia da UAlg, e Eduardo Esteves, pró-reitor para a Inovação Pedagógica e Apoio ao Estudante.