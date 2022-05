Encontro de Turismo lança sementes de sinergia e empreendedorismo

O município de São Brás de Alportel promoveu, recentemente, o encontro “Turismo, tempo de desafios”, no Salão Nobre da Câmara Municipal. A iniciativa contou com a participação massiva dos empresários são-brasenses ligados ao turismo.

Durante o encontro foi dado ênfase ao alojamento e a restauração, mas também ao artesanato, produção local e os projetos turísticos ligados à natureza e ao património, mas também ao turismo industrial.

“Estamos em tempo de partilhar para criar parcerias e ultrapassar as dificuldades para fortalecer São Brás de Alportel”, afirmou o presidente da Câmara Municipal, Vítor Guerreiro na sessão de abertura do fórum.

O projeto “Algarve for all”, na área do turismo acessível, a Rota da EN2, a Via Algarviana, a Rota Mediterrânica, a Quinzena Gastronómica e a Festa das Tochas Floridas no âmbito do turismo religioso foram alguns dos projetos em destaque.

A recente aposta no autocaravanismo, que em São Brás de Alportel já tem pontos de referência e o projeto da Rota do Caldeirão que o município está a desenvolver para valorizar o potencial paisagístico e cultural da área serrana do concelho, a par com a candidatura ao Programa “Aldeias de Portugal”, na área do turismo de natureza, foram também revelados num encontro em que o município pretendeu fomentar sinergias no âmbito da sua estratégia de desenvolvimento turístico.

A todos os participantes foi distribuído um kit de “Desafios de Turismo”, com um largo conjunto de informações atualizadas do setor, elementos de interesse e potenciais parceiros.

- Publicidade -

Marlene Guerreiro, vice-presidente da autarquia, desvendou ainda o véu para alguns projetos que o município pretende desenvolver e que podem ter impacto direto na área turística, entre os quais a valorização do Parque da Fonte Férrea “Caminhos da Fonte Férrea”, a reconversão do antigo depósito de água para criar um miradouro e a transformação de um antigo lagar na Oficina das Artes.

A grande adesão à iniciativa levou a organização a preparar a realização de um segundo encontro, que deverá ocorrer no terceiro trimestre do ano para apresentar algumas parcerias que foram fruto desta estratégia, bem como dar a conhecer alguns projetos que estão em curso, nomeadamente a criação de um novo conjunto de Percursos Pedestres e a abertura da Casa da Serra – Núcleo Interpretativo da Serra do Caldeirão, em Parises.

No próximo dia 15 de junho a 2.ª edição do Fórum do Empreendedorismo onde serão revelados projetos inovadores são-brasenses.