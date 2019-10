Encontro dos “Poetas do Guadiana” em Cacela Velha

Cacela Velha

e sua fortaleza foram o cenário idílico para o encontro poético, no dia 29 de

setembro, domingo, no qual, se reuniram cerca de 40 “Poetas do Guadiana”, de

ambos os lados da fronteira para declamar as suas novas criações poéticas e

degustarem uma magnifica paella.

Há vários

anos, que por esta data se celebra o encontro de “Poetas na rua” na

praça de Cacela Velha, é uma tradição reunirem-se em torno das novas obras dos

criadores do Algarve, os “Poetas do Guadiana”.

A atividade

realizou-se no interior da fortaleza militar que existe na mágica vila

costeira. Esforços bem-sucedidos e boa vontade, permitiram que cerca de quarenta

escritores se recolhessem à sombra do magnífico ficus e numa área privilegiada

de observação da costa, que se destaca por uma magia e beleza difícil de

imaginar. De salientar a magnífica logística de António Cabrita, e a suprema “paella

Alcoyana” de José Luís Rua, bem como uma atmosfera extraordinária. E,

finalmente, um recital incrível, protagonizado pelos poetas de ambos os lados

do Guadiana.





Desde Huelva

entoaram-se versos de importantes autores como Ana Deacracia, Javier Sánchez,

Augusto Thasio ou Karmen de la Piedad. De Sevilha declaram-se os poemas de

Ramón Sarmiento. De mais perto da fronteira, Ayamonte, ouviram-se as últimas poesias

de Clemen Esteban, Carmen Azaustre, Manolo Camacho, Raúl Vela e Ana Ontiveros. De

diferentes locais do Algarve, foi um deleite ouvir recitar a poesia de Josefa

de Lima, Aurea Nobre, Carmo Costa, Fernando Luis, Antonio Cabrita, Nadia

Catarro, María E. Sequeira e Clara Lourenço.

Foi uma

jornada muito especial pelo fantástico local, pelo convívio entre criadores que

se recriam junto a um prato de paella, com uma troca de versos ou com momentos

que já fazem parte da essência dos Poetas do Guadiana. Ao finalizar o encontro,

todos souberam valorizar o que significa estar dentro da fortaleza militar, a

beleza circundante, as vistas extraordinárias e a magia de um lugar que encanta

quem o visita.

Este ano foi

possível responder à ausência desse clássico encontro de “poetas na rua”. Hoje

foram os poetas na fortaleza. São essas pequenas coisas que valem a pena ser

vividas. Obrigado.

José Luís Rua