Encontro INTREPIDA promove empreendedorismo algarvio e espanhol

O Encontro da Internacionalização de Mulheres Empreendedoras de Espanha e Portugal para a Integração, o Desenvolvimento e as Alianças (INTREPIDA), da Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, que pretende mostrar o trabalho de empreendedoras do Algarve, Alentejo e Andaluzia (Espanha) decorre a partir de 3 de junho através da internet, anunciou a fundação.

A primeira iniciativa conta com um workshop gratuito online sobre a organização de espaços, com a participação da empreendedora Alexandra Vanstalle, que vai ensinar como criar um espaço livre para receber novos projetos, ideias e outros hábitos relacionados com as necessidades do momento.

Com este tipo de ações, o projeto INTREPIDA pretende também aproximar os negócios a novos públicos e promover a competitividade das empresas e a sua internacionalização, enquanto é criado um consumo mais consciente.

O guia digital das empreendedoras, que já conta com mais de 500 empresas, vai continuar e será reforçado com a presença de uma seleção dos seus participantes em feiras internacionais, dando seguimento também à realização de quatro fóruns na Andaluzia e em Portugal, sendo o primeiro em Sevilha no mês de outubro.

Durante esses encontros, as empreendedoras têm a oportunidade de conviver, estabelecer contactos, criar redes e aprenderem com outras experiências, motivando-as para continuar a trabalhar nos seus negócios, segundo a fundação em comunicado.

A fundação vai dar continuidade também às experiências do turismo nas empresas, com a organização dos encontros Diretivas INTREPIDA plus, coordenados pela Mancomunidade Desarrollo Condado de Huelva em parceria com a Diputación de Huelva, o Núcleo de Empresários da Região de Portalegre (NERPOR) e o Núcleo Empresarial da Região de Évora (NERE).

Este projeto inclui também workshops de formação em TIC, além de coaching de negócios em branding digital 360º e formação temática nos mercados europeus, que tem como objetivo de otimizar as marcas das empresas nos mercados internacionais.

Nessas formações e na ação de coaching será prestada uma assessoria personalizada através de um estudo preliminar e de um diagnóstico da marca, para desenvolver uma estratégia e um guia com os elementos mais importantes para a sua implementação.

A segunda iniciativa deste projeto estaa marcada para o dia 17 de junho com a participação de Rosario Rodríguez, da empresa Know How 2.0 e estas ações podem ser assistidas online após registo em https://bit.ly/3cpH2vM.