Equipa de sub-15 do Farense estreou relvado da nova academia

A equipa de sub-15 do Farense estreou no sábado o primeiro relvado da nova academia do clube que regressou esta temporada à I Liga de futebol, que está a ser construída no concelho vizinho de São Brás de Alportel.

“Os nossos atletas sub-15, o futuro, tiveram e deram-nos o prazer de dar o pontapé de saída na que, certamente, será uma das maiores e melhores academias de Portugal e não só”, revelou o clube algarvio nas redes sociais.

Destacando que o dia 12 de dezembro de 2020 será “datado como um dia histórico para o clube”, o Farense sublinhou que o sonho da construção de uma academia “começou a tornar-se tangível e todo o esforço, trabalho e dedicação foi recompensado”.

Fonte da SAD disse à agência Lusa que ainda não existe uma data prevista para o primeiro treino da equipa principal, 14.ª classificada na I Liga, no local.

A academia do Farense, situada no concelho de São Brás de Alportel, a cerca de 20 quilómetros de Faro, conta, para já, apenas com um relvado concluído.

O projeto contempla um total de oito campos relvados – dois deles estarão disponíveis em 2021 – e instalações de apoio, como balneários, ginásio, gabinete médico e refeitório.

Numa fase posterior, a academia, com um custo global estimado em 10 milhões de euros, contará com uma zona residencial, para os atletas da equipa sénior e da formação, e um hotel, que permitirá a realização de estágios de equipas estrangeiras.

