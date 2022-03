Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve prepara Open Week

Durante a Open Week da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, que se realizará entre os dias 30 e 31 de março, em Faro, terá a oportunidade de conhecer a escola, participar em atividades, descobrir os cursos que existem e ser desafiado em jogos e dinâmicas. A proposta é entrar no mundo da Cozinha, Pastelaria, Alojamento, Turismo, Restauração e Bar.

Este ano, o programa proposto às centenas de alunos e professores que habitualmente visitam a escola nesta iniciativa passa por “uma experiência real e sentida daquilo que constitui a estratégia de formação da escola: Saber Fazer, Explorar e Praticar”.

“Queremos proporcionar uma experiência única, com um programa cheio de atividades para os jovens da nossa região. É a ocasião perfeita para dar a conhecer a nossa Oferta Formativa para o próximo ano letivo e para despertar o interesse dos jovens para as profissões da Hotelaria, Restauração e Turismo”, refere Paula Vicente, diretora da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve.

Mostrar que as carreiras profissionais ligadas à Hotelaria e Turismo continuam a ser opções “com grande futuro” é também o objetivo do evento.

A Open Week 2022 ocorre em simultâneo, de norte a sul do país, nas 12 escolas que fazem parte da rede do Turismo de Portugal.

As candidaturas para o ano letivo 2022/23 abrem no dia 01 de abril e realizam-se através do site das Escolas do Turismo de Portugal.

Consulte o programa da Open Week aqui.