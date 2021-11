Espetáculo em Lagoa junta acordeão, dança e vídeo 

O Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, vai receber no dia 12 de novembro, pelas 21:30, o espetáculo "Eis o Algarve", com direção artística do acordeonista algarvio Nelson Conceição, anunciou a autarquia.

Neste espetáculo, Nelson Conceição “conduz-nos numa viagem pelas artes tradicionais do povo algarvio, num espetáculo onde a dança, a música, a iluminação, o vídeo e a cenografia nos farão submergir na identidade cultural da região, desde as suas raízes até à contemporaneidade”, segundo o comunicado.

Na equipa deste espetáculo constam 10 músicos, quatro bailarinos, vários criadores de diversas disciplinas artísticas e mais de uma dezena de técnicos, produtores e assistentes.

A entrada é gratuita através da reserva de bilhete, que pode ser feita no Centro Cultural de S. José, no Auditório Carlos do Carmo, na Associação Recreativa e Cultural de Músicas, através dos telefones 282 380 434, 282 380 452, 968 506 072 ou do e-mail arcmusicos@gmail.com.

O levantamento dos bilhetes deverá ser efetuado posteriormente no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa.

PUB