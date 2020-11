Estabelecimento Prisional de Faro com 64 infetados

O Estabelecimento Prisional de Faro tem um total de 64 infetados com covid-19 entre reclusos e trabalhadores, depois de ter sido detetado um caso positivo na semana passada, anunciou a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

Após o primeiro caso detetado, foi ativado o Plano de Contingência na prisão algarvia e procedeu-se à testagem de todos os reclusos e trabalhadores.

Os resultados foram recebidos esta semana e revelaram que existem 62 reclusos e quatro trabalhadores daquele estabelecimento infetados com o novo coronavírus.

A direção-geral esclarece que os reclusos positivos, todos assintomáticos, foram afetados a uma única ala do estabelecimento prisional onde se encontram em isolamento e sob acompanhamento clínico.

A nível nacional existem 435 casos positivos de covid-19 entre os trabalhadores, reclusos e jovens internados em Centros Educativos, num universo total de cerca de 20 mil pessoas.

Em todos os estabelecimentos prisionais mantêm-se suspensas as atividades de formação escolar e profissional e de trabalho, bem como as visitas, com exceção das dos advogados.