“Estendais dos Direitos da Criança” expostos nos centros de saúde e hospitais algarvios

“Para todas as crianças, todos os direitos” é o lema da Campanha Global e Nacional que comemora os 30 anos da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, que se assinala no próximo dia 20 de novembro.

Assim, e “porque todas as crianças têm o direito de serem ouvidas, de participar e desempenhar um papel ativo na sua sociedade”, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve e o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) associam-se a esta iniciativa.

Para assinalar a data, foi lançado o desafio às crianças e jovens, acompanhadas pelas diversas equipas de saúde do SNS, para fazerem desenhos alusivos ao tema e, agora, no dia 20 de novembro, vão ser expostos nos “Estendais dos Direitos da Criança”, distribuídos pelas salas de espera das diversas unidades dos centros de saúde da região e nas unidades hospitalares de Faro e Portimão.

Os desenhos foram realizados no âmbito das atividades dinamizadas pelos Núcleos de Apoio a Crianças e Jovens em Risco e Núcleos Hospitalares, em colaboração com as Equipas Locais de Intervenção Precoce, os Grupos de Apoio à Saúde Mental Infantil, Equipas de Saúde Escolar e das diversas unidades de saúde dos ACeS e CHUA, durante as quais abordaram esta temática dando a conhecer às crianças e famílias a existência da Convenção dos Direitos da Criança.

“Com esta iniciativa pretende-se, de uma forma saudável e positiva, sensibilizar a comunidade para a importância da Convenção dos Direitos da Criança, aumentar a consciência pública em torno das crianças enquanto cidadãs de direito, facilitar a integração plena das crianças e jovens no processo de desenvolvimento dos seus direitos e prevenir todas as formas de violência contra as crianças”, frisa a ARS Algarve.

No Serviço Nacional de Saúde, a promoção dos direitos e proteção de crianças e jovens no Algarve começou a receber especial atenção a partir de 2008, quando nasceram as primeiras equipas multidisciplinares. Atualmente, a ARS Algarve conta com um total de 13 Núcleos de Apoio a Crianças e Jovens em Risco nos cuidados de saúde primários e dois Núcleos Hospitalares de Apoio a Crianças e Jovens em Risco nos cuidados hospitalares – unidade de Faro e Portimão do Centro Hospitalar Universitário do Algarve.