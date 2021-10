Estrela elimina Louletano na Taça com golo de Paulinho nos descontos

O Estrela da Amadora apurou-se no sábado para a próxima ronda da Taça de Portugal de futebol ao bater fora o Louletano, por 2-1, graças a um golo decisivo de Paulinho, que 'bisou' no quinto e último minuto de descontos.

As duas equipas, Estrela e Louletano, proporcionaram uma excelente primeira parte, bastante movimentada, aberta e em alto ritmo, com constantes jogadas de perigo junto das duas balizas, fazendo dois golos neste período, um pecúlio escasso para o futebol praticado.

Alvarinho abriu o marcador para os algarvios, que alinham no Campeonato de Portugal (quarto escalão), aos nove minutos, na marcação irrepreensível de um livre direto.

O Estrela, da II Liga, respondeu forte e criou várias oportunidades no espaço de poucos minutos (Paulinho aos 10 e 13 e Diogo Salomão aos 12).

Seria o ponta de lança Paulinho a garantir a igualdade, após cruzamento de Sérgio Conceição, aos 28 minutos, antes de um quarto de hora final de primeiro tempo muito intenso, em que Erik (31), Pedro Araújo (39) e Ricardo Silva (45+1) desperdiçaram boas ocasiões para os locais.

No arranque da segunda parte, o Louletano ‘pagou’ a forte dinâmica dos primeiros 45 minutos, deixando o Estrela assumir um claro ascendente, que só não se traduziu em golos porque a trave evitou o remate de Miguel Rosa (48) e Nathan parou as tentativas de Diogo Salomão (65) e Paulinho (69).

Já com as duas equipas à espera do prolongamento, Paulinho decidiu a partida aos 90+5, respondendo de cabeça, ao segundo poste, a novo cruzamento certeiro de Sérgio Conceição, embora o guardião Nathan tenha falhado a interceção.

