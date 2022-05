Estudo da requalificação do salva-vidas da Fuseta está concluído

A Câmara Municipal de Olhão anunciou que já se encontra concluído o Estudo Prévio de Arquitetura do Projeto de Reabilitação e Musealização do Edifício do Instituto de Socorros a Náufragos da Fuseta.

Esta primeira avaliação minuciosa do estado de conservação do edifício foi feita através de tecnologias modernas e apresentada pelos arquitetos ao presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Miguel Pina, e ao vereador das Obras Públicas, Ricardo Calé.

O estudo será agora enviado para as entidades que detêm a tutela do salva-vidas, para que a sua posse seja posteriormente transferida para a autarquia, que poderá avançar com a intervenção.

Esta requalificação prevê a reparação estrutural do edifício, reabilitação arquitetónica e funcional e a transformação do espaço num polo museológico, constituindo assim o Centro Interpretativo da Paisagem e do Património.