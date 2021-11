Exercício nacional de preparação sísmica está marcado para esta semana

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) realiza na próxima sexta-feira, dia 5 de novembro, às 11:05 horas, de norte a sul do país, a 9.ª edição do Exercício Público de Sensibilização para o Risco Sísmico, denominado “A TERRA TREME”.

O objetivo da ação passa por capacitar a população para saber como agir em caso de sismo, sensibilizando os cidadãos para o facto de viverem numa sociedade de risco, e desafiando-os a envolver-se no processo de construção de comunidades mais seguras e resilientes.

O exercício compreende a realização de 3 gestos simples que podem fazer a diferença a quem os praticar perante a ocorrência de um sismo. A ação desenrola-se durante um minuto, no qual os participantes, a título individual ou coletivo (famílias, escolas, empresas, instituições publicas, privadas ou associativas), são convidados a executar os 3 gestos de autoproteção: Baixar, Proteger e Aguardar.

A TERRA TREME é um exercício nacional de sensibilização para o risco sísmico promovido anualmente pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em colaboração com diversas entidades públicas e privadas, em particular o Ministério da Educação, através da Direção-Geral da Educação (DGE) e da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEsTE).

A participação poderá ser feita de múltiplas formas, designadamente:

− A resposta a um inquérito destinado a aferir o grau perceção relativamente ao risco sísmico, o qual está disponível na plataforma online desta ação nacional de sensibilização, acessível em www.aterratreme.pt/inquérito;

− A realização de sessões de esclarecimento (para os trabalhadores/colaboradores) dedicadas à explicação das medidas preventivas e dos comportamentos de autoproteção a serem adotados em casa e nos locais de trabalho em caso de sismo;

− A divulgação na página Institucional e noutros suportes digitais, do envolvimento e participação da Instituição nesta iniciativa;

− A divulgação através do correio eletrónico interno por todos os trabalhadores/colaboradores de informação sobre medidas preventivas e comportamentos de autoproteção a adotar em caso de sismo/tsunami;

− O registo individual e/ou da Instituição no sítio digital www.aterratreme.pt;

− A revisitação dos procedimentos preventivos e de emergência destinados a fazer face a um evento de sismo e/ou tsunami;

− A realização de um exercício de teste à evacuação no dia 5 de novembro, data da realização do exercício “A TERRA TREME”, assim como, dinamizando outras ações que possam enriquecer a agenda da iniciativa.

Na sequência desta exercício, foi criada a hashtag “#ATerraTreme” destinada a identificar nas redes sociais as publicações pessoais/institucionais relacionadas com a iniciativa.

A ANEPC convida os cidadãos e as entidades a inscreverem-se em www.aterratreme.pt e a participarem como demonstração do seu compromisso pessoal/institucional para com a causa da proteção e segurança, e como forma de apoio e expressão pública do seu envolvimento no exercício “A TERRA TREME”.

