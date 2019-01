Exposição: “O Património Edificado no Concelho de Olhão” vai às escolas

A exposição “O Património Edificado no Concelho de Olhão”, patente até ao momento no Museu Municipal de Olhão, poderá ser vista, a partir desta segunda-feira, pela comunidade educativa em todos os agrupamentos de escolas do concelho e na Junta de Freguesia de Pechão.

Trata-se de um projeto de Educação para o Património denominado “O Museu vai à Escola”, levado a cabo durante o ano letivo 2017/2018, sob a coordenação do Museu Municipal de Olhão, que contou com a parceria dos quatro agrupamentos de escolas, através do acompanhamento e da orientação das educadoras.

Cerca de 470 crianças que frequentaram o ensino pré-escolar da rede pública do concelho “participaram no projeto e realizaram um conjunto de produções originais de grande qualidade”, explica a autarquia olhanense.

A exposição terá a seguinte calendarização:

– 07 de janeiro a 18 de janeiro – Escola EB2,3 Dr. Alberto Iria;

– 18 de janeiro a 01 de fevereiro – Escola EB2,3 João da Rosa;

– 01 de fevereiro a 15 de fevereiro – Escola EB1/JI de Moncarapacho;

– 15 de fevereiro a 08 de março – Junta de Freguesia de Pechão;

– 08 de março a 22 de março – Escola EBI/JI José Carlos da Maia.