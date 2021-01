Faleceu José Bazelga, fotojornalista do jornal a Avezinha

Faleceu no domingo, aos 61 anos, José António Aleluis Cabrita Bazelga, fotojornalista do jornal a Avezinha e do Diário de Notícias, anunciou o órgão de comunicação social algarvio.

José Bazelga, natural de Paderne, no concelho de Albufeira, faleceu no hospital de Faro após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) nos últimos dias.

Além de fotojornalista, José Bazelga era sócio gerente da empresa Bazelga & Aleluia Lda, fundador e diretor de programas das rádios Barrocal e Albufeira e membro dos corpos diretor da Biblioteca Museu do jornal a Avezinha.

José Bazelga esteve ligado ao jornal a Avezinha desde 1977, tendo sido dirigente e fotojornalista.

“Neste momento tão doloroso, recordamos o amigo de peito, sempre presente na nossa memória e deixamos condolências aos familiares, particularmente à sua mãe, irmã e esposa”, refere o jornal algarvio em comunicado. As cerimónias fúnebres vão decorrer esta segunda-feira, no cemitério de Paderne, pelas 14:30.

Como isso: Gostar Carregando...