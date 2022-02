Falta de chuva deixa agricultores à beira do desespero

PUB

Com a primavera à vista e o verão já a assomar, os agricultores e pecuários algarvios andam com a cabeça à roda por estes dias. Tal como acontece em todo o País, no Algarve não chove há meses, as barragens são um ralo gigante a céu aberto e desse céu quase sempre ensolarado não cai gota que se veja. Na adivinha de dias ainda mais difíceis, já há planos de contingência a caminho, fala-se até em não semear para não haver ainda mais prejuízo. O JA foi medir o pulso à seca na região e faz o diagnóstico da falta de água. Nos campos e nas barragens

Nuno Coelho, criador de caprinos

“Nuno Coelho, 48 anos, produtor de cabras e semeador de culturas do Nordeste algarvio, só se lembra de um ano assim em 2005, as árvores pontuando uma paisagem de terra seca vermelha e nem um simples mato rastejante, fosse verde ou amarelo. “Estamos à beira do que aconteceu nesse ano”.

Se não se der o milagre da chuva, garante o agricultor, este será o ano em que muita gente vai abandonar a atividade, sobretudo pequenos agricultores a quem a ideia de “atirar a toalha ao chão” já pairava na cabeça.

No que se refere ao produtor de caprinos, ainda não chegámos a tão tremenda escassez, embora para lá caminhemos a passos largos: largadas no mato, as suas 80 cabras vasculham a última palha seca em volta, “daqui a dois ou três meses tudo isso vai acabar”, vaticina.

Mas o pior, para já, está reservado para quem tem ovinos e bovinos, que não comem mato, produtores que “estão a largar os animais às searas, ou seja, estão a pô-los lá para comerem o pouco que nasceu.

(…)

João Prudêncio

(leia a notícia completa no Jornal do Algarve de 10 de fevereiro de 2022)

Assine o Jornal do Algarve e aceda a conteúdos exclusivos para assinantes