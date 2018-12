Farense goleia a Oliveirense e termina o ano em sexto

O Farense venceu ontem, em Faro, a Oliveirense, por 5-0, num encontro a contar para a 14ª jornada da Segunda Liga.

A partida só foi decidida na segunda parte, pois ao intervalo o jogo estava ainda 0-0. O jogador escocês Ryan Gauld, cedido pelo Sporting, foi a grande estrela do encontro, ao marcar dois golos (aos 52 e 70 minutos). Os outros golos foram marcados por Irobiso (58), Jorge Ribeiro (67) e André Vieira (80 minutos).

Com este resultado, o Farense termina o ano no sexto lugar da classificação da Segunda Liga, com 22 pontos. O primeiro classificado é o Paços de Ferreira com 30 pontos.

Na próxima jornada, que se disputa a 6 de janeiro, o Farense desloca-se a Arouca para defrontar a equipa local.

JA