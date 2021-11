Farense vai à Covilhã empatar sem golos

A 11.ª jornada da II Liga jogou-se no domingo, 7, e ficou marcada pelo empate a zero entre o Covilhã e o Farense. As duas equipas continuam sem ganhar na Liga SABSEG.

O Farense continua sem ganhar para o campeonato, após o empate a 0-0 na 11.ª jornada da II Liga. Há seis jogos consecutivos que o emblema orientado por Fanã regista uma igualdade no marcador.

Com ambas as equipas a precisar de pontos, serranos e algarvios dividiram o controlo da partida, apesar da falta de oportunidades.

Os lances de maior perigo surgiram aos 59 minutos, em ambas as balizas, com o visitante Baldé e o covilhanense Ahmed a rematarem ao lado. Aos 64 minutos, também o central Helitão errou a baliza, cabeceando por cima da barra. Nos minutos finais, o Farense aproveitou o vento para ganhar terreno e pressionar, mas sem perigo.

A equipa algarvia continua sem qualquer triunfo, mantendo o 17.° lugar da classificação.

O jogo realizou-se no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, em Castelo Branco.

