Faro adere à Semana Europeia da Mobilidade

O Município de Faro volta este ano a aderir à Semana Europeia da Mobilidade, sob o mote “Mova-se de forma sustentável, seja saudável”, com um conjunto alargado de atividades que decorrem em vários pontos da cidade já desde esta quinta feira, dia 16, até 30 de setembro, anunciou o município.

O plano de atividades tem início já esta quinta feira, com a exposição de rua “Mova-se de forma sustentável, seja saudável”, um conjunto de peças sobre mobilidade sustentável preparado por docentes e alunos do curso de pós graduação em Cidades Sustentáveis, que ficará patente no Largo Pé da Cruz até ao dia 30 de setembro.

Também já a partir desta quinta-feira, dia 16, será efetuado o lançamento dos mapas “Faro, Cidade de 15 minutos”, que apresentarão – em formato digital e, posteriormente, em mupis em vários pontos da cidade – vários percursos que podem ser realizados, a pé, em 10 ou 15 minutos.

De 18 a 22 de setembro, o Jardim Manuel Bivar, na baixa da cidade de Faro, vai ser o epicentro da Semana Europeia da Mobilidade – Faro 2021, com a presença de vários parceiros do evento e atividades que incluem campanhas pedadógicas e de sensibilização, workshops, oficinas ou ações educativas e de experimentação gratuita (por exemplo, de trotinetes partilhadas ou segways).

Entre outras iniciativas, o programa inclui, durante aqueles dias, a ação “Vamos aprender a andar de bicicleta com o AEPRosa [Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa]”, dirigida a crianças, jovens e adultos, bem como a oficina móvel “Bike aos Pedaços”, onde poderão ser realizadas pequenas reparações de bicicletas, e ainda uma campanha de angariação de bicicletas usadas (dirigida à comunidade em geral) que, mesmo que estejam danificadas, serão reparadas e depois ficarão naquele Agrupamento de Escolas para projeto de empréstimo à comunidade educativa para uso como transporte diário.

O evento vai ainda contar com várias tertúlias, nos dias 20, 21 e 22 de setembro, a partir das 17:00, no âmbito dos temas da mobilidade e da sustentabilidade, com a participação de várias entidades e parceiros envolvidos neste projeto.

Um dos pontos altos do evento será o Dia Mundial sem Carros (dia 22 de setembro), em que será feito um apelo aos trabalhadores das empresas locais e da autarquia no sentido de se deslocarem de bicicleta para o trabalho neste dia. Quem aderir será premiado com a inscrição de sócio da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB), que inclui seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil contra terceiros para deslocações em bicicleta.

O encerramento do evento está marcado para dia 22 de setembro, a partir das 17h30, no Parque Ribeirinho, com os concertos de “Funkarmonica” e Helena Madeira (“Concerts on the Bike & All”), que poderão ser vistos de bicicleta, trotineta, de skate ou a pé.

No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, entre os dias 18 e 22 de Setembro, será interdito o trânsito automóvel entre as 10:00 e as 22:00, exepto para transportes públicos e veículos prioritários na zona da Cidade Velha e nas imediações do Jardim Manuel Bivar, na baixa da cidade.

O programa completo do evento – cujo objetivo passa por oferecer aos cidadãos a oportunidade de experimentarem várias atividades dedicadas à mobilidade sustentável ao mesmo tempo que alerta e sensibiliza as comunidades para a necessidade de mudança de comportamentos – pode ser consultado aqui.

