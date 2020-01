Faro: Alunos de Agrupamento escolar vão para a escola de bicicleta uma vez por semana

No âmbito do projeto BIKE ME, os alunos da escola secundária Pinheiro e Rosa vão iniciar terça-feira, dia 14, um projeto de uma deslocação semanal para a escola com o uso da bicicleta, iniciativa que conta com o apoio da PSP, que garante a segurança do grupo a partir dos 5 pontos de reunião de alunos ciclistas pela cidade, anunciou o Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa.

Segundo o agrupamento escolar, o objetivo não se esgota num dia em que os alunos do ensino básico da cidade de Faro vão para a escola bicicleta, mas prevê que esse tipo de mobilidade se repita uma vez por semana, com a participação de professores que acompanham os alunos.

Os alunos receberam formação prévia sobre as regras de trânsito e o uso do capacete é obrigatório pela escola, apesar do código da estrada não o obrigar.

Terça-feira. Pelas 8:00, parte o primeiro grupo do ponto de reunião junto à rotunda do hospital (frente à Escola da Penha). Os alunos seguem pela Avenida Gulbenkian intercetando os restantes quatro pontos de reunião até a Escola Neves Júnior. Está previsto o mesmo trajeto de regresso a casa à hora do almoço e à tarde.

“Pretendemos desenvolver nos Alunos uma consciência cívica ativa, em que os alunos são os próprios atores da mudança do paradigma da mobilidade Urbana e em consequência promotores de um ambiente sustentável”, sublinha o Agrupamento.

No âmbito do projeto educativo do Agrupamento de Escolas, a sustentabilidade ambiental do planeta é trabalhada nas vertentes de sensibilização social, “mas sobretudo na vertente da mudança de paradigma da mobilidade dos jovens em concreto”.

“Ideias, contestações e manifestações tem estado na ordem do dia da agenda social política e educativa, mas é chegado o momento de passar à prática. Isto consegue-se se cada um de nós der o seu contributo a favor da descarbonização planetária, adotando meios de mobilidade não poluentes. A bicicleta está no centro das soluções urbanas contra as emissões de carbono, de micro e de nanopartículas, pelo que será reforçado o incentivo da sua utilização como meio de transporte”, justificam os organizadores.

