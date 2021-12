“Faro Ativo” é distinguido nos prémios Município do Ano

O município de Faro foi distinguido com um galardão na cerimónia “Município do Ano”, no dia 2 de dezembro, pelo projeto desportivo “Faro Ativo”, que se tem vindo a consolidar nos últimos anos como a montra da oferta pública e privada de serviços desportivos existentes no concelho.

O projeto “Faro Ativo” assegura atividades desportivas e recreativas para toda a família, ao longo do ano, contribuindo para a promoção de um estilo de vida ativo e saudável junto dos farenses e residentes do concelho.

Faro foi o único município do Algarve a ser distinguido, apesar de Silves ter estado também a concurso com o projeto ambiental “Silves a Compostar da Serra ao Mar”.

Na 7.ª edição dos prémios Municípios do Ano, que contou com 44 candidaturas de todo o país, incluindo regiões autónomas, Águeda foi considerada o Município do Ano 2021, com o projeto “AgitÁgueda – Art Festival”. Esta autarquia venceu também na categoria Região Centro para municípios com mais de 20 mil habitantes.

A cerimónia de entrega dos prémios que decorreu no Funchal.

