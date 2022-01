Faro: Cabine de leitura do Jardim Manuel Bivar volta a abrir

A Cabine de Leitura da Biblioteca Municipal, situada no Jardim Manuel Bivar, voltou a encher-se de livros, após um longo período em que permaneceu encerrada devido à pandemia.

Foi no final do mês de dezembro que o município comunicou, através do Facebook, a decisão de voltar a reabrir a Cabine de Leitura.

As regras de utilização da Cabine são simples e, segundo a autarquia, resumem-se em três passos: levar um livro à escolha durante um período de 15 dias; cuidar do livro para que a próxima pessoa que o levar tenha uma leitura tão agradável quanto a sua e por fim, devolver o livro que levou no mesmo local ou entregá-lo na Biblioteca Municipal de Faro.

A transformação de antigas cabines telefónicas na autarquia tem como objetivo a criação de microbibliotecas de referência sob o mote “Levar, doar, ler, devolver”, para que todos os visitantes possam ter, neste espaço, acesso facilitado a várias obras literárias, fomentando assim a leitura.