Faro: LAMA Teatro quer atores para performance PUZZLE

O projeto comunitário PUZZLE, desenvolvido pelo LAMA Teatro e resultante de um convite endereçado pelo Teatro das Figuras, para o qual se pretende o envolvimento da comunidade residente na região do Algarve, decorrerá entre março e julho de 2022, anunciou o grupo teatral.

Será constituído por diversas fases, nomeadamente formação e prática teatral, pesquisa, debates, ensaios e culminará com a apresentação pública de uma performance teatral, no Jardim da Alameda João de Deus, em Faro.

Aos candidatos selecionados é requerido um elevado grau de compromisso e disponibilidade. PUZZLE será desenvolvido sob a coordenação do encenador e ator João de Brito.

O período para submissão de candidaturas estende-se até 22 de fevereiro de 2022 e é dirigida a residentes na região do Algarve, maiores de 12 anos de idade, com interesse pela área do Teatro.

Sobre o projeto, o LAMA esclarece: “Abrimos a caixa do Puzzle e espalhamos as peças voluntariamente pelo jardim da Alameda. Será um percurso performativo ao final da tarde e/ou noite, onde o público é convidado a passear connosco e a vislumbrar algumas cenas no meio deste cenário natural. Essas peças representam a multiculturalidade da nossa sociedade e as barreiras fronteiriças”.

“Este PUZZLE é sobre fragmentos, sobre estilhaços, sobre rupturas, mas sobretudo sobre encaixe. Temos tanto para dialogar, temos tanto por discutir, talvez nos faça falta adocicar o poder de encaixe. Queremos lutar por um equilíbrio, extremamente condicionado pelas discrepâncias sociais, pela política, pelo racismo, pelas notícias falsas, mas também por simples ações do nosso quotidiano.

PUZZLE é um conjunto de histórias reais, contadas na primeira pessoa, “roubadas” em cada beco, que se misturam ao sabor do vento e que ecoam pela cidade.

O período de trabalho é de março a julho de 2022 e a apresentação pública no mês de julho em data e horários a definir.

Os candidatos devem enviar carta de motivação para participação no projecto PUZZLE (máximo de 300 palavras) e nota biográfica, que deverá incluir nome completo, data de nascimento, morada, ocupação profissional, contacto telefónico e morada de correio electrónico e indicar se tem experiência em representação, para info@lamateatro.com até ao dia 22 de fevereiro de 2022 às 23:59.

A comunicação do resultado da convocatória será feita até 4 de março de 2022.