Faro: Novo Centro de Vacinação Municipal já está operacional

O município de Faro inaugurou, no dia 01 de fevereiro, um novo Centro de Vacinação. A estrutura está instalada numa tenda adquirida pela autarquia para o efeito, junto ao Pavilhão Municipal da Penha e conta com capacidade para vacinar mais de 500 pessoas por dia.

Depois desta resposta pública, instalada pela autarquia, ter começado por funcionar inicialmente no Pavilhão Municipal da Penha, até final de setembro, o município de Faro investiu agora cerca de 100 mil euros na aquisição de uma tenda multiusos que foi equipada para o efeito e funcionará permanentemente como Centro de Vacinação Municipal.

“Tendo em conta que este processo de vacinação das pessoas levará muitos anos, não poderíamos continuar a utilizar o Pavilhão Municipal da Penha para vacinação da população, porque estaríamos a privar os munícipes da prática desportiva e da realização de eventos neste espaço. Por isso, em vez de alugarmos, adquirimos esta tenda que ficará aqui permanentemente para o processo de vacinação, com a gestão da Administração Regional de Saúde (ARS) e a logística do município”, explicou Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, adiantando que, “neste momento, estão a ser vacinadas entre 400 e 500 pessoas por dia e o processo está a decorrer com tranquilidade e sem quaisquer filas, embora a tenda tenha capacidade para inocular mais pessoas, caso tal venha a ser necessário”.

Além do investimento na aquisição da tenda, o município de Faro garante toda a logística associada ao Centro de Vacinação, investindo mais de 20 mil euros por mês em recursos humanos e outras despesas. “É um esforço grande do município, mas é um esforço que vale a pena para criar bem-estar e melhores condições para que toda a nossa população continue a ser vacinada, num processo que felizmente está a resultar e é a única forma que temos de combater o vírus”, concluiu Rogério Bacalhau, após visitar, esta quarta-feira, o novo espaço do Centro de Vacinação.