Faro: PJ detém suspeito de pornografia infantil

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quinta-feira, no concelho de Faro, um homem suspeito do crime de pornografia de menores, no âmbito de uma investigação iniciada após um alerta internacional recebido em 2019, confirmou fonte policial à Lusa.

O detido tem 36 anos e sobre ele recaem fortes indícios da prática do crime pornografia de menores, revelou a PJ em comunicado. O suspeito foi detido em “flagrante delito” na sequência de várias buscas realizadas no concelho de Faro, na zona de Estoi, precisou à Lusa fonte da PJ.

A investigação teve início com uma sinalização por parte de entidades internacionais de partilha de conteúdos de cariz sexual, envolvendo menores de idade durante o ano de 2019.

A PJ precisou que nas buscas realizadas foram encontradas, na posse do arguido, múltiplas imagens de pornografia envolvendo menores, crimes pelo qual o detido fora já condenado anteriormente.

A fonte policial disse ainda à Lusa que ainda não são conhecidas as medidas aplicadas ao detido, que ainda vai ser presente em tribunal para primeiro interrogatório judicial.

